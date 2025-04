Expogrande 2025 movimenta R$ 640 milhões

A 85ª edição da Expogrande registrou um aumento de 12% no faturamento em relação ao ano anterior, totalizando mais de R$ 640 milhões em negócios realizados no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O volume expressivo reforça a força do agronegócio em Mato Grosso do Sul e o papel estratégico da feira como ponto de encontro entre criadores, investidores e o público em geral.

O presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul ), Guilherme Bumlai, comemorou os resultados. “Estamos bastante satisfeitos com os números. Foram mais de 125 mil pessoas no parque ao longo dos 11 dias e uma movimentação financeira expressiva, com mais de 5.500 animais comercializados em 20 leilões que faturaram mais de R$ 33 milhões”, afirmou.