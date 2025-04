UFMS abre concurso para técnicos com vagas em Três Lagoas

“A UFMS reafirma seu compromisso com a valorização das pessoas, a inovação como motivo de transformação social e a sustentabilidade como princípio orientador de suas ações. A iniciativa integra uma série de ações planejadas pela atual gestão, com foco na construção de uma Universidade mais eficiente, inclusiva e conectada às demandas da sociedade”, complementa a diretora.

Para a diretora de Desenvolvimento Pessoal e Profissional da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Karina Nascimento, presidente da comissão criada para realização do concurso público, a iniciativa fortalece as ações do programa UFMS em Ação, com a recomposição do quadro técnico-administrativo da Universidade e reconhece o trabalho dos servidores no suporte às atividades de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. “A ampliação do quadro contribuirá de forma significativa para o desenvolvimento institucional, promovendo maior eficiência na gestão universitária e melhores condições para o atendimento à comunidade acadêmica e à sociedade sul-mato-grossense”, ressalta.

A partir de 23 de abril, serão abertas as inscrições para o concurso público para a carreira de técnico-administrativo em educação na UFMS. Ao todo, são 48 vagas para a Cidade Universitária e os Câmpus da UFMS de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal. As inscrições podem ser feitas até 25 de maio por meio da página da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 668,73

Cerca de 34,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar a antecipação do décimo terceiro salário. A consulta pode ser feita no aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, ou no site gov.br/meuinss. Com a previsão de injetar R$ 73,3 bilhões na economia, a antecipação do […]

Atualmente, o quadro de servidores da UFMS dispõe de 1.216 técnicos-administrativos de cargos de classe A, B, C e D, com escolaridade mínima de ensino fundamental a ensino médio completo, e 533 técnicos de cargos de classe E, com escolaridade mínima de nível superior. Entre 2016 e 2024, foram realizados sete concursos para a carreira técnica-administrativa na Universidade, com a posse de 864 servidores.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo, é necessário preencher o formulário de inscrição on-line e efetuar o pagamento do boleto bancário no valor de R$ 120 até o dia 26 de maio. A isenção da taxa de inscrição pode ser solicitada até dia 30 de abril por candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas do Governo Federal (CadÚnico) e por doadores de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. No ato da inscrição, os candidatos devem ficar atentos à escolha do cargo pretendido.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de junho, com caráter eliminatório e classificatório, compostas por 60 questões de múltipla escolha nas áreas de língua portuguesa, língua inglesa, legislação, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. A homologação do resultado final está prevista para o dia 16 de julho.

*Informações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul