Humap completa 50 anos com celebração e novos investimentos

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) comemorou, nesta sexta-feira (25), os seus 50 anos de atividade com uma cerimônia marcada por momentos de celebração e reflexão sobre sua trajetória. A solenidade, realizada no estacionamento do hospital, contou com a presença de servidores, gestores, parceiros e autoridades. A Banda de Música da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande iniciou o evento, proporcionando uma recepção musical aos convidados.

Durante a cerimônia, a superintendente do Humap-UFMS destacou a relevância histórica da instituição, que desempenha um papel fundamental na saúde, ensino e pesquisa em Mato Grosso do Sul. A celebração também incluiu a exibição de vídeos comemorativos, que homenagearam ex-diretores e superintendentes que contribuíram para o crescimento do hospital, além de reconhecer a dedicação dos servidores, residentes e voluntários que fazem parte do cotidiano da unidade.

Celebração e Revitalização no Humap-UFMS

A revitalização da pedra fundamental do hospital, que simboliza o início da sua jornada há 50 anos, foi outro destaque da solenidade. A placa comemorativa também foi descerrada, marcando os 50 anos e as novas obras realizadas no hospital. Entre as melhorias, a reforma da Brinquedoteca Pediátrica se destacou, oferecendo um ambiente mais acolhedor e seguro para as crianças internadas, resultado de parcerias com diversas entidades.

Além das reformas, o hospital recebeu investimentos em infraestrutura, como a modernização da cabine primária de energia elétrica, que visa melhorar a eficiência e segurança das instalações. Esses investimentos são parte de um esforço contínuo para fortalecer a infraestrutura do Humap, garantindo um atendimento de qualidade à população.

Novos Projetos e Homenagens

Durante o evento, foram entregues homenagens a servidores com mais tempo de casa e a pessoas que contribuíram com a missão institucional do hospital, como voluntários e parceiros. A cerimônia também incluiu o lançamento de novos projetos de infraestrutura, com a assinatura da ordem de serviço para o início das obras no Centro Cirúrgico, que serão realizadas nos próximos meses. O Humap-UFMS, vinculado à Ebserh, segue ampliando suas ações para aprimorar o atendimento e a formação de profissionais de saúde.