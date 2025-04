Homem é preso transportando quase 300 kg de cocaína em carreta

Um homem foi preso transportando drogas em uma carreta na noite de quinta-feira (24), em Dourados. Durante uma fiscalização de rotina na MS-162, o motorista, de 36 anos, foi abordado pelas equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

Durante a abordagem, o condutor apresentou informações contraditórias sobre a carga, o itinerário e a origem da viagem, o que gerou suspeitas nos agentes.

Investigação e Descoberta

Com base nas contradições, foi solicitado apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), especializada na identificação de compartimentos ocultos. Ao realizar a revista no veículo, as equipes encontraram um compartimento escondido com cocaína. Após ser informado sobre a localização do entorpecente, o homem confessou que estava transportando a droga.

O motorista foi levado para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde as substâncias foram apreendidas.

Carga

Foram encontrados 270 tabletes de cocaína, totalizando 295,1kg, além de 50 latas de maconha (32,3kg) e dois pacotes de maconha (2,5kg).

A ação fez parte da Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, coordenada pelo Ministério da Justiça e Governo Federal.

O caso está sendo tratado pelas autoridades competentes, e a população pode denunciar atividades suspeitas pelos números (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.