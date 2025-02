Tecnologia e localização ampliam experiência de viver bem na Capital

Uma das principais exigências do mercado imobiliário tem sido a oferta da experiência do viver bem com a tecnologia. Em Campo Grande a HVM e Viva Haus disponibilizam quatro empreendimentos prontos para morar: Vertigo, 360, NEO e Belvedere. Além disso, outros três estão em fase de construção: Anthology, Dom e Maya.

Gustavo Espíndola

Segundo o diretor comercial da HVM, Gustavo Espíndola, associada à qualidade de vida, o consumidor tem experimentado a vivência vertical.

“Na HVM a gente de fato vive melhor. Junta toda tecnologia desse do mercado imobiliário em excelentes localizações, com aquele a mais. Eu vou dar um exemplo que inclusive tá perto da gente aqui, o Vértigo, que é o cartão postal hoje um dos cartões postais de Campo Grande. Ele continua sendo o prédio mais alto da cidade. Continua sendo o prédio mais alto do estado. Então, hoje, quando você olha para o Vertigo, eu digo assim, as pessoas podem não saber quais são os prédios da HVM, mas eles têm certeza que quando ele bate o olho num prédio como o verde, fala, opa esse aí não é do concorrente, porque ele tem algo a mais. Ele tem uma arquitetura, ele tem uma inovação diferenciada”, detalha.

Durante a entrevista, no CBN Festas e Eventos, o diretor comercial falou ainda sobre a aquisição do imóvel como investimento.

