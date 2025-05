UFMS promove Semana de Desenvolvimento Profissional com foco na era digital

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realiza, entre os dias 5 e 10 de maio, a 9ª edição da Semana de Desenvolvimento Profissional (Sedep). Com o tema “Profissional do futuro ou já do presente? Adaptabilidade, inovação e competitividade na era digital”, o evento traz mais de 140 atividades gratuitas, em formato presencial e remoto, voltadas à formação e atualização profissional.

A programação é aberta à comunidade acadêmica e ao público em geral e ocorrerá na Cidade Universitária, em Campo Grande, e nos câmpus do interior. As inscrições devem ser feitas no site oficial da Sedep: sedep.ufms.br/inscricao.

Abertura com palestra sobre competitividade no mundo do trabalho

A cerimônia de abertura está marcada para segunda-feira (5), às 9h, no auditório 1 do Complexo Multiuso 1, na Cidade Universitária. O convidado é o superintendente do Sesi-MS e vice-presidente executivo do Comitê Empresa-Escola, Régis Borges, que abordará o tema central da Sedep. A conferência será transmitida ao vivo pelo canal da TV UFMS.

Temas vão de inteligência emocional à inteligência artificial

A programação inclui minicursos, oficinas, visitas técnicas, palestras, mesas-redondas e rodas de conversa. Entre os tópicos abordados estão:

Construção de currículo e preparação para entrevistas

Ética e transformação digital no setor público

Mobilidade internacional e carreira

Saúde mental no ambiente de trabalho

Geração Z e uso de redes sociais

Ecossistemas de inovação e inteligência artificial

Assédio e discriminação no ambiente profissional

Além disso, serão realizadas visitas técnicas a empresas e instituições como a Macal Agrosoluções, SF Formas e Rentemax.

Participação e certificação

Segundo a diretora de Inclusão e Desenvolvimento Estudantil da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), Eliane Piranda, o evento está consolidado no calendário da UFMS e visa aproximar estudantes, profissionais e o mercado de trabalho.

“Queremos contribuir para que os participantes compreendam as novas exigências do cenário profissional e estejam preparados para responder às transformações que a tecnologia vem promovendo”, destacou.

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Os participantes receberão certificado, mediante controle de presença.

A programação completa pode ser conferida em: sedep.ufms.br/programacao-4