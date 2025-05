UFMS tem programação especial em todo o estado para a Semana Nacional dos Museus

A 23ª Semana Nacional dos Museus tem início na segunda-feira (12) e segue até domingo (18), com o tema “Futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”, mas a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul realiza ações nos câmpus de Campo Grande, Corumbá, Coxim e Nova Andradina que se estendem após a semana cultural.

Campo Grande

No dia 13 de maio, às 10h, a exposição “Fragmentos que falam: barro, memória e arte indígena em novos tempos” estreia no Museu de Arqueologia (Muarq) da UFMS.

A mostra pode ser visitada das 8h às 11h e das 14h às 16h, até 30 de maio, e integrará as ações do Museu Escola, com agendamento de visitas mediadas voltadas para escolas e grupos.

Também no Muarq, no dia 13, às 10h30, a oficina interativa “Territórios que falam: juventude indígena entre palavras e pigmentos da terra”, organizada por jovens indígenas da comunidade Aldeinha de Anastácio, promove o ensino do preparo de tintas a partir de pigmentos naturais, explicando sobre a coleta dos materiais e sobre a história e expressões culturais dos povos indígenas do Estado.

A sede do Muarq está localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, 559, no primeiro andar.

Em 19 de maio, o Espaço Interdisciplinar de Estudos da Antiguidade (Atrivm), ligado à Faculdade de Ciências Humanas (Fach), promove palestras, workshops, minicursos e visitas técnicas, com a presença de pesquisadores de diversas universidades nacionais e internacionais.



O evento é realizado em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e tem como tema “Diálogos ibero-americanos sobre patrimônio cultural, acervos museológicos e humanidades digitais”. Confira mais informações sobre o evento aqui.

Corumbá

Entre os dias 12 e 16 de maio, as escolas estaduais Carlos de Castro Brasil, Nathércia Pompeo dos Santos e a Escola Municipal Angela Maria Perez realizarão uma visita mediada à Sala de Exposição do Laboratório de Arqueologia do Pantanal (Lapan), no câmpus da UFMS do Pantanal, onde irão conhecer objetos arqueológicos e aprender sobre a importância dos museus e da arqueologia.

Coxim

Em 18 de maio, o Memorial Henrique de Melo Spengler, do câmpus da UFMS de Coxim (CPCX), realiza o sarau Mbayá Kadiwéu-Guaicuru, com rodas de conversa, leitura de poesias, poemas e canções do artista.

O evento conta com a presença de amigos pessoais do artista Henrique de Melo Spengler e tem o objetivo de preservar a cultura e a memória do artista sul-mato-grossense.

Nova Andradina

O câmpus da UFMS de Nova Andradina recebe o projeto “Viva o Museu” entre os dias 19 e 24 de maio, com rodas de conversa e palestras que visam o reconhecimento e a preservação do patrimônio local, além de oficinas de artesanato e música.

As atividades são resultado da parceria entre o curso de História da UFMS e a Fundação Nova Andradinense de Cultura (Funac), que administra o Museu Histórico e Cultural Antônio Joaquim de Moura Andrade.