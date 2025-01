Último nome foi definido para compor grupo administrativo da Prefeitura na Capital

O último nome que faltava para compor o grupo administrativo da gestão de Adriane Lopes foi definido nessa quinta-feira (23). A advogada Cecília Saad Cruz Rizkallah foi nomeada ao cargo de Procuradora-Geral de Campo Grande.

A nomeação já foi publicado na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande. Apesar do anúncio ter sido realizado ontem, a nomeação é retroativa ao dia 2 de janeiro.

Ela é a décima mulher a assumir uma cargo de gestão na prefeitura de Campo Grande este ano, o que corresponde a quase 50% das funções de gestão da administração municipal.

Confira trecho da publicação no Diário Oficial:

“Prefeita de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 67, da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR CECÍLIA SAAD CRUZ RIZKALLAH, matrícula n. 405024, para desempenhar o cargo de Procuradora-Geral do Município, símbolo AGP-1, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, de acordo com o estabelecido no art. 67, inciso I, da Lei Orgânica do Município, com efeito a contar de 2 de janeiro de 2025“.