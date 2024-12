Universo Geek é oportunidade promissora de carreira

Entre os dias 5 e 8 de dezembro, será realizado, em São Paulo, o segundo maior evento pop do mundo: a Comic Con Experience (CCXP). O evento reúne algumas das principais referências no universo geek e nerd global, sendo uma excelente oportunidade de carreira para quem deseja se profissionalizar na área ou mudar de ramo de atuação.

A Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens faturou, em 2023, mais de R$ 23 bilhões, enquanto o mercado de games no país movimentou R$ 12 bilhões no mesmo ano.

Diversas carreiras estão nascendo e se consolidando no ramo do entretenimento, como designers de jogos, programadores e muitas oportunidades no audiovisual.

Em Campo Grande, existem diversas iniciativas que ajudam os jovens a ingressarem nesse mercado, como o SENAC Hub Academy, que oferece tecnologia de ponta em cursos bastante interessantes.

A previsão de público da CCXP é de superar o recorde do ano anterior, alcançando 300 mil visitantes.

Acompanhe a análise completa com Eberson Terra:

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG