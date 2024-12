Vacinação da BCG em Campo Grande tem alterações no fim do ano

Pais e responsáveis por crianças de até cinco anos devem estar atentos às mudanças no cronograma da vacina BCG em Campo Grande nas próximas semanas. A vacina, que protege contra as formas graves de tuberculose, terá o horário de aplicação alterado devido aos feriados de fim de ano.

Na Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Noroeste, a vacinação, que normalmente ocorre às terças-feiras pela manhã, será antecipada para as segundas-feiras, nos dias 23 e 30 de dezembro. O atendimento seguirá no período matutino. Depois desse período, o cronograma volta ao habitual.

Na USF Cidade Morena, a aplicação da vacina, geralmente realizada às quartas-feiras, passará para as quintas-feiras nas mesmas semanas, também no turno da manhã.

A vacina BCG é aplicada em dose única, preferencialmente ao nascer, e está disponível para crianças menores de cinco anos. Entretanto, ela não é indicada para bebês prematuros com peso inferior a 2 kg. Uma vez aberto, o frasco do imunizante deve ser usado em até seis horas, o que explica a restrição no número de dias de aplicação por semana.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande