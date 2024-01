2ª Corrida Unimed Campo Grande abre inscrições com vagas limitadas

A 2ª Corrida Unimed Campo Grande, que será realizada no dia 4 de maio, no Parque dos Poderes, já está com as inscrições abertas. A prova terá diversas modalidades, incluindo para crianças e pets.

A corrida terá distâncias de 5km, 10km e caminhada de 2km. A categoria kids, para crianças de 5 a 12 anos, já está esgotada.

As inscrições para o primeiro lote custam R$ 120 e seguem até o dia 3 de março. O segundo lote, com valor de R$ 150, vai até o dia 3 de abril. O terceiro e último lote, com valor de R$ 180, vai até o dia 21 de abril.

Clientes de qualquer Unimed, PCDs, doadores de sangue, colaboradores Unimed Campo Grande, estudantes e idosos têm desconto de 50% na inscrição. O desconto não é cumulativo.

No momento da retirada do kit, será necessária a doação de 1 kg de alimento não-perecível, exceto sal, açúcar e farinha. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

O regulamento da corrida já está disponível.

*Com informações da Unimed