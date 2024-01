Percepção das mudanças climáticas

Na coluna Cidadania e Sustentabilidade desta quarta-feira (10), Silvio Barros fala da percepção sobre as mudanças climáticas pelos brasileiros. De acordo com a pesquisa observada, as afirmações que o homem impacta no meio ambiente e que as mudanças climáticas são sua responsabilidade, crescem entre a população com maior nível de escolaridade.

A pesquisa ainda mostra que os eventos extremos mais apontados pelo páis nos últimos meses são: ondas de calor, secas extremas, chuvas intensas e enchentes.

Continue Lendo...

Confira a coluna na íntegra: