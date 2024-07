Abertas inscrições para curso de formação de agentes voluntários em MS

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o Curso de Formação de Agentes Voluntários de Proteção e Defesa Civil.

O curso, que tem como objetivo capacitar a população para atuar em situações de desastres, emergências e calamidades públicas, terá carga horária total de 20 horas e será ministrado no período noturno, no auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

São 90 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas até o dia 13 de julho através de um formulário online. O curso terá início no dia 15 de julho e abordará temas como noções de primeiros socorros, combate a incêndios florestais, radioamadorismo, histórico, hierarquia e disciplina na Defesa Civil.

"A finalidade desta formação de agentes voluntários, a ser aplicada pela Defesa Civil, é qualificar estes cidadãos com competências que possibilitem a redução de riscos e a minimização dos desastres que possam ocorrer", explica o coordenador-geral da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, coronel Hugo Djan Leite.

*Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul