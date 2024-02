Acidente grave entre Maracaju e Ponta Porã deixa feridos

Três pessoas ficaram presas nas ferragens em um acidente no início da noite desta quinta-feira (22), na Estrada Rural que dá acesso a Fazenda Paqueta, entre Maracaju e Ponta Porã, na MS-164. As vítimas estavam em um caminhão e um ônibus da empresa de Sementes Jotabasso.



A colisão frontal entre os veículos ocorreu no trecho próximo a Usina Tonon, no distrito de Vista Alegre, que pertence a Maracaju. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros estiveram desde ontem à noite na região e ficaram mobilizadas para atender a ocorrência. Parte da rodovia esteve bloqueada.



Uma pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu. A vítima mais grave era o motorista do ônibus que foi encaminhado para hospital de Antônio João e depois para Ponta Porã. Os dois homens que estavam no caminhão foram levados para Maracaju. Ainda não se têm informações do estado de saúde deles.

Com informações: Corpo de Bombeiros, Imprensa local, Hosana de Lourdes