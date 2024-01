Além da clínica, fisioterapia está focada na prevenção

A rotina agitada do dia a dia muitas vezes nos coloca diante de desafios relacionados à saúde física e mental. Nesse cenário, a atuação da fisioterapia tem se destacado como uma aliada fundamental, muito além apenas da reabilitação, destacando-se na prevenção e na promoção da saúde em todas as fases da vida.

Neste sentido, o Jornal CBN CG desta quarta-feira (24) recebeu o fisioterapeuta, coordenador do curso de Fisioterapia da Unigran Capital e presidente do Conselho Regional de Fisioterapia de MS, Renato Silva Nacer. Ele falou da atuação clínica, reabilitativa e preventiva promovida pelo profissional.

“No dia a dia inclusive podemos atuar em parceria com outros profissionais, como educador físico. No entanto, focamos na qualidade de vida na promoção de atividades da rotina, como por exemplo uma pessoa de 60 anos que começa a apresentar dificuldade, perda de agilidade”.

O fisioterapeuta destacou o trabalho desenvolvido com profissionais de alto rendimento no esporte. “A fisioterapia esportiva tem crescido cada vez mais e ganhando destaque na recuperação de atletas, como jogadores de futebol, mas em todas as áreas. O trabalho da fisioterapia está muito focado na prevenção”.

Ele ainda falou da pesquisa e atendimento realizado pelo curso de Fisioterapia da Unigran oferecido de graça aos atletas. “No curso de fisioterapia da Unigran Capital nós temos um programa voltado para tentar reduzir o nível de lesões em atletas. Então atletas que não tem nenhum tipo de lesão nos procura e nós colocamos ele no programa”. Para entrar em contato com o curso basta ligar no número (67) 3389-3389. Acompanhe a entrevista completa.