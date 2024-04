"American Pancake" - Irresistível

Hoje ensino você a fazer um “hit” do café da manhã norte americano, são as panquecas americanas que aprendi com meu cunhado oren Berman que mora no estado da Pensilvânia nos Estados Unidos.

Veja só a receita:

American Pancakes

Ingredientes:

- 1 xícara de farinha de trigo

- 2 colheres de sopa de açúcar

- 1 colher de sopa de fermento em pó

- 1/2 colher de chá de sal

- 3/4 de xícara de leite

- 1 ovo

- 2 colheres de sopa de manteiga derretida

- Óleo ou manteiga para untar a frigideira

Instruções:

1. Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó e o sal.

2. Em outra tigela, bata o leite, o ovo e a manteiga derretida.

3. Despeje os ingredientes líquidos na tigela dos ingredientes secos e misture bem até formar uma massa homogênea.

4. Aqueça uma frigideira em fogo médio e unte com óleo ou manteiga.

5. Despeje cerca de 1/4 de xícara de massa na frigideira para formar cada panqueca. Deixe cozinhar por cerca de 2 minutos, ou até que bolhas apareçam na superfície.

6. Vire a panqueca com uma espátula e cozinhe por mais 1-2 minutos, ou até que esteja dourada.

7. Repita o processo com o restante da massa.

8. Sirva as panquecas quentes com, manteiga, bacon, xarope de Maple, chantilly e frutas frescas ou qualquer outro acompanhamento de sua preferência.

