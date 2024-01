Apesar do sol forte, pode vir chuva nesta terça-feira

Em pleno verão, as temperaturas continuam altas no Estado nesta terça-feira (9). A previsão é de calor e tempo firme na maioria das regiões, no entanto pode ocorrer chuvas pontuais em algumas cidades, assim como tempestades, principalmente nas regiões Centro-Norte e Bolsão.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), este cenário ocorre devido às altas temperaturas durante o dia e disponibilidade de umidade, por isso não se descartam pancadas de chuva típicas de verão.

Campo Grande tem previsão de mínima de 25°C e máxima de 34°C. Já em Porto Murtinho, na região de fronteira, a temperatura poderá chegar a 41°C, com mínima de 29°C. Corumbá vai variar entre 27°C (mínima) e 37°C (máxima). Já na região norte, em Coxim fica entre 25°C e 36°C.

São esperados ventos entre 40 e 60 km por hora, pontualmente podem ocorrer rajadas acima de 60 km/h.

*Com informações do Governo do Estado