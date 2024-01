"As Depravadas": bloco completa 31 anos de folia neste carnaval

A história de um dos mais antigos e tradicionais blocos de carmaval da capital, "As Depravadas", foi o assunto desta sexta-feira (26) no quadro CBN Cultural. A jornalista e integrante da comissão organizadora, Flávia Vicuña, e o sambista e músico oficial, Daran Júnior, falaram sobre os mais de 30 anos de folia do bloco, que foi criado na década de 1990 por profissionais da imprensa.

"O nosso tema desse ano é "Paz & Amor & Alegria & Carnaval". Queremos lembrar a todos que o carnaval é uma das maiores festas brasileiras e o carnaval de rua de Campo Grande está cada vez mais organizado, lindo e cheio de alegria [...] Esperamos todos para curtirem o nosso bloquinho. E não só os profissionais de imprensa, mas todos que querem brincar o carnaval com tranquilidade", destaca a jornalista e foliona.

O Bloco "As Depravadas" sai, tradicionalmente, uma semana antes do carnaval. Este ano será no dia 03 de fevereiro (sábado), das 9h da manhã às 13h30, com concentração em frente ao Bar do Zé, na rua Barão do Rio Branco, 1.213, no centro de Campo Grande (MS). Crianças, adultos e todas as pessoas que gostam de carnaval estão convidados para a festa.

Confira a entrevista completa: