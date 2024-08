Audiência pública discute impacto de vizinhança no Bairro São Francisco na próxima quinta, 29

Na próxima quinta-feira (29) será realizada uma audiência pública para apresentar e discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) de um empreendimento multirresidencial, no Bairro São Francisco.

O empreendimento contará com 240 unidades residenciais e será construído pela empresa Capretz Empreendimentos Imobiliários Ltda. A obra será realizada na Rua Rui Barbosa, entre a Rua Júlio Dittmar e Avenida Rachid Neder.

Além da participação presencial, as pessoas poderão acompanhar a audiência pública, ao vivo, por meio do canal do YouTube da Educação Ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

Os documentos a serem discutidos no encontro estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no site da Planurb. Os dados podem ser acessados pelo endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

Entre os dias 22 de julho a 9 de agosto, a população pode encaminhar contribuições e sugestões, acerca do Estudo de Impacto de Vizinhança apresentado pelo empreendedor, à Planurb.

A audiência pública será realizada, às 18h, no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, localizado na Rua Hélio de Castro Maia, 279 - Jardim Paulista.