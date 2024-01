Balanço Parcial: PMA apreende 902 kg de pescado neste período de defeso

A piracema, época de reprodução dos peixes, é o período de maior tensão no trabalho de fiscalização dos rios de Mato Grosso do Sul. Isso porque além de garantir o manancial pesqueiro, esta também é uma época de apreensões e prisões de quem insiste em burlar as leis.

Segundo o comandante do 1° Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), Tenente André Luiz Leonel este momento é o meio da operação, quando se faz o balanço da atuação até agora e com o rescaldo até o fim da Operação Piracema.

"Este é período crucial para a proteção dos recursos. As atividades de fiscalização preventiva e as ações de educação ambiental permanecem como pilares fundamentais do Comando de Policiamento Ambiental, uma vez que demonstram excelentes resultados na prevenção de crimes e infrações contra o meio ambiente".

De acordo com o balanço parcial, entre os dias 05 de novembro de 2023 e 01 de janeiro de 2024, foram apreendidos 902 kg de pescado, 03 embarcações com motores de popa, 08 redes de pesca e a autuação de 30 indivíduos, totalizando R$ 134.356,30 em multas aplicadas. Acompanhe a entrevista completa.