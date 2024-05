Blues e Jazz animam próximo final de semana em Rio Verde de Mato Grosso

Entre os dias 30, 31 de maio e 1 de Junho, será realizado em Rio Verde de Mato Grosso, o Bonito Blues e Jazz Festival. O evento com 15 atrações musicais do Brasil, Argentina, Paraguai e EUA será realizado em meio a natureza de Mato Grosso do Sul, na Pousada Quedas D´Água.

Em entrevista ao quadro CBN Cultural, o organizador do evento Afonso Rodrigues Jr falou da historia do evento que hoje assumiu um caráter itinerante e dos homenageados deste ano."Este ano serão homenageados o João Bosco, ele é um amigo que tem uma importância muito grande para o festival,inclusive com a sugestão do nome do festival". Além dele, também será homenageado o guitarrista e vocalista da banda Blues Etílicos que faleceu em janeiro deste ano, Greg Wilson.

Também esteve no estúdio, o cantor e compositor Renato Mendes. Ele é uma das atrações do evento aberto ao público no dia 01 de junho na Praça das Américas. Acompanhe a entrevista completa.

Programação:

Dia 30 (quinta-feira): 18 às 20 horas, no Palco Sunset Blues - Praça das Américas: Gabriel Roque (Rio Verde) e Rangel Castilho (Aquidauana);

A partir das 21 horas - No Palco da Pousada Quedas D´Água - Sandro Nunes (Dourados), Marcos Assunção (Campo Grande) e Rafael Abdalla (EUA);

Dia 31 (sexta-feira): 18 às 20 horas no Palco Sunset Blues - Praça das Américas: Crossroads Duo (Ponta Porã) e Coice de Mula (Campo Grande)

A partir das 21 horas - No Palco da Pousada Quedas D´Água - Último Gole (Campo Grande), Barganha´s Band (Campo Grande) e O Bando do Velho Jack (Campo Grande).

Dia 1 de Junho (Sábado): 18 às 20 horas no Palco Sunset Blues - Praça das Américas: Renato Mendes (Campo Grande) e Coquetel Blue, também da Capital Sul-Mato-Grossense.

A partir das 21 horas: No Palco da Pousada Quedas D´Água - Tupinamblues (Curitiba -PR), Xime Monzon (Buenos Aires- Argentina) e Adriano Grineberg (São Paulo - SP).