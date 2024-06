A Yamadiesel Equipamentos, tradicional empresa do estado do Paraná, chegou no Mato Grosso do Sul, trazendo peças originais com entrega rápida e preço justo, com o melhor desempenho e durabilidade para o seu equipamento XCMG. Cleison Tureck, Diretor da Yamadiesel Equipamentos, participou do CBN Agro e falou sobre o tema.

