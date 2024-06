Bombeiros combatem chamas em diversas frentes no Pantanal

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) lutam contra incêndios florestais em diferentes áreas do Pantanal, com destaque para as regiões do Paraguai Mirim, Forte Coimbra e Corumbá.

Na região do Paraguai Mirim, a equipe que atua no combate tem o apoio do Instituto do Homem Pantaneiro (IHP).

Continue Lendo...

Em outra área, por meio de leitura do drone, a guarnição localizada no São Lourenço constatou progressão das chamas na região do Porto Laranjeiras. Para conter o fogo foram realizados aceiros, e a técnica de ‘fogo contra fogo’, além de combate direto. Os dos incêndios – Paraguai Mirim e Porto Laranjeiras – já atingiram uma área de aproximadamente 4,2 mil hectares.

Já em Corumbá, um incêndio que começou próximo à captação de água da cidade atingiu mais de 2.900 hectares. O acesso à área é dificultado pelo terreno e pela vegetação densa. Duas equipes de bombeiros e brigadistas do PrevFogo combatem as chamas, com apoio da aeronave Harpia 1.

Na região do Forte Coimbra, um novo foco de incêndio surgiu próximo à Fazenda Baía do Jacaré, na fronteira com a Bolívia. A equipe do CBMMS está se deslocando para o local por via fluvial, com o auxílio de um drone para reconhecimento.

De acordo com o relatório do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), os municípios de Corumbá, Aquidauana e Rio Verde concentram 92,6% dos focos de calor no Pantanal sul-mato-grossense. O monitoramento via satélite é realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), sem distinção entre queimadas prescritas, controladas e incêndios florestais, ou outros pontos de calor que podem ser captados pelos equipamentos.

*Com informações da Sejusp