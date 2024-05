Camarão ao Curry

Esta é uma receita fácil e rápida. O camarão é limpo e temperado com sal e limão. Passa-se no Curry em pó, salteia-se no azeite com cebolas em rodelas, e vai fazendo aos poucos.

Depois, deglaceia a panela com leite de coco, volta os camarões e a cebola, cozinha um pouco, engrossa com amido de milho dissolvido na água e está pronto!

Continue Lendo...

Servir com couscous marroquino com frutas secas( Damasco, uva passa, nozes e amêndoas tostadas). Espero que gostem!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E não posso deixar de falar aqui sobre iniciativas para ajudar o Rio Grande do Sul.

Chefs e Produtores Gaúchos Unidos

Assim que recebi a adesão maciça de chefs generosos em todo o Brasil, comecei a pesquisar os fornecedores gaúchos e encontrei essa ação da Aline e do Bernardo (gaúchos produtores de cordeiro), onde eles já criaram um perfil nas redes sociais (@produtoresgauchosunidos) e um site captando essas informações (www. produtoresgauchosunidos.com) e nos unimos para darmos visibilidade a esse movimento com os Chefs de todo o Brasil para comprarmos e divulgarmos os produtos gaúchos.

Agora precisamos que os Chefs, Restauranters, Hoteleiros, Sommeliers, BarTenders se INSCREVAM NO SITE e CONVIDEM seus outros amigos do setor da COMIDA FORA DE CASA a se inscreverem e começarem a comprar.

O site está virando uma plataforma e muito em breve estará funcionando 100% com o maior número possível de produtores.

Ali vocês tem uma relação com mais de cem produtores e podem se inspirar no prato ou carta de bebidas que podem inserir em seus menus para começarmos a ação no dia 3 de junho, uma segunda-feira.

E, para quem não tem restaurante ou estiver em uma fase que não consegue colocar nada no menu nesse momento, pode ajudar fazendo uma receita para ser publicada nas redes sociais só com insumos e produtos gaúchos e marcar o perfil deles e do movimento para ajudar na divulgação.

O mais importante nessa ação é chamar a atenção da mídia e da sociedade da importância de ajudarmos também aquecendo o mercado interno deles através da venda de seus produtos nos próximos meses. E, assim, gerar emprego e dinheiro para eles se reerguerem.

Slow Food pelo RS - "Rifa para as cozinhas RS"

Estou apoiando a ação do movimento Slow Food e da cooperativa Ecoserra para doar alimentos agroecológicos para Cozinhas Solidárias do Rio Grande do Sul!

Eu disponibilizei cinco livros para serem sorteados na rifa beneficente em prol das cozinhas. A Rifa Solidária é uma ação de apoio e fortalecimento às Cozinhas Solidárias do RS , promovida pela Assoc. Slow Food do Brasil, Coop. Ecoserra e parceiras.

Prêmios incríveis por:

Bel Coelho | jantar p/ 2 no restaurante Cuia (SP)

Bela Gil | jantar p/ 2 no restaurante Camélia Ododó (SP)

Jerônimo Villas Boas | kits com camisetas e livros sobre abelhas nativas do Brasil

Assoc. Slow Food Brasil | livros "A Arca do Gosto no Brasil" e "A Arca do Gosto na Bahia"

Kits e livros serão enviados para todo Brasil!

SORTEIO 28 de maio

PARTICIPE: https://rifadigital.me/s/ZVqLWpMavrJ

Queremos facilitar a entrega de 14 toneladas de alimentos agroecológicos, bons, limpos e justos às pessoas vítimas da crise humanitária que assola o RS após as enchentes.

As cozinhas solidárias têm se mostrado um equipamento de segurança alimentar imprescindível! São quase 800 mil pessoas desalojadas, sendo 100 mil em abrigos. Ou seja, +- 400 mil refeições dia por tempo indeterminado.

Contamos com você! Juntos pelo RS.

CLIQUE AQUI e siga nosso canal de notícias no WhatsApp.

Para sugerir pautas ou enviar vídeos e imagens,

salve nosso número 67 9932 3500