Campo Grande amanhece com lixo no canteiro central

Na manhã desta sexta-feira (9), por volta das 7h30, a equipe da CBN CG flagrou diversos sacos de lixo e descarte de objetos no canteiro central da Avenida Afonso Pena, entre a 14 de Julho e a Calógeras.

Em contato com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), foi informado que ainda nesta manhã fariam a limpeza do canteiro.

Em nota, a secretaria ainda afirmou "que realiza diariamente a varrição e recolhimento de lixo na área central, por meio da Solurb, além da roçada feita periodicamente no canteiro da Avenida Afonso Pena no trecho entre Parque das Nações Indígenas e a Rua Joaquim Nabuco".

Depredação

No Jornal CBN CG desta quinta-feira (8), uma reportagem mostra o vandalismo na principal avenida da cidade. As árvores centenárias estão sendo pichadas, entre as ruas Treze de Maio e José Antônio. São 4 quadras com árvores vandalizadas.