Campo Grande possui mais de 190 mil ciclistas

O uso de bicicletas como meio de transporte e lazer é tradicionalmente conhecido pelos seus diversos benefícios para a saúde, o meio ambiente e o trânsito. Quem utiliza a bicicleta como meio de transporte precisa também estar atento à segurança e, para falar sobre isso, o gerente da Ciclo Reis, Cleverson Duarte, esteve na Rádio CBN Campo Grande na manhã desta segunda-feira (2).

"Eu acredito que hoje os principais itens de segurança na cidade são a luva e o sinalizador, que são fundamentais para a prática esportiva durante a noite e em locais escuros. Os óculos também evitam que algo atinja os nossos olhos, ainda mais neste tempo seco, que tem muita poeira. Tudo isso pode prevenir acidentes", explicou o gerente.

Pesquisa realizada pela especialista em mobilidade urbana, Glaucia Pereira, mostra que Campo Grande é a segunda capital do país com mais bicicletas e que Mato Grosso do Sul é o Estado com a maior proporção de bicicletas por habitante, com uma taxa de 26 veículos para cada 100 habitantes. Esses dados mostram a importância de se atentar aos equipamentos e práticas de segurança.

Confira a entrevista completa: