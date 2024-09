Campo Grande recebe Encontro de Brechós

O Horto Florestal de Campo Grande será palco do Encontro de Brechós durante o feriado de 7 de setembro. O evento, organizado pelo Coletivo de Brechós de Mato Grosso do Sul, começa às 8h. Serão mais de 40 brechós reunidos para promover a moda sustentável e a economia criativa. A entrada é gratuita.

O ambiente arborizado do Horto Florestal proporcionará aos visitantes uma experiência de compras ao ar livre, destacando a importância da sustentabilidade no universo da moda. Os brechós participantes vão oferecer uma variedade de roupas e acessórios, evidenciando a alternativa inteligente e ecologicamente responsável ao consumo da Fast Fashion.

Além dos benefícios ambientais, o Encontro de Brechós também impulsiona a economia criativa, gerando oportunidades de renda para pequenos empreendedores. As peças em exposição, que variam do vintage ao contemporâneo, refletem o compromisso com a economia circular e o consumo consciente.

SERVIÇO

Encontro de Brechós do Coletivo de Brechós de MS

Sábado, 7 de setembro de 2024

Horário: 8h às 14h

Local: Horto Florestal, Campo Grande, MS