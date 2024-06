Você já ouviu falar em relacionamentos sugar?

No programa CBN Você Mulher deste sábado (1), Juliana Gambim conversou com a psicóloga Vânia Aquino sobre relacionamentos e, mais especificamente, os relacionamentos sugar, que é baseado em benefícios mútuos entre duas pessoas, normalmente de idades diferentes. A especialista ajudou a entender o que faz um relacionamento sugar funcionar, os acordos implícitos e explícitos entre os parceiros, e como essas dinâmicas refletem as mudanças nos padrões de relacionamentos modernos.

"A sociedade mudou e, com isso, as relações também mudaram. Entre essas mudanças está o relacionamento sugar. Esse é um relacionamento que as pessoas sempre confundem com interesse, mas é uma relação feita de acordos entre o casal, existem regras bem definidas e há uma necessidade de auto conhecimento para entrar em uma relação como essa", explica a psicóloga.

Confira a entrevista na íntegra: