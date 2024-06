"É o momento ideal", diz especialista sobre procedimentos estéticos no inverno

O cuidado com o rosto e o corpo durante o frio foi o assunto principal do programa CBN Você Mulher deste sábado (1). De acordo com especialistas, alguns procedimentos estéticos são ideais para serem feitos no inverno e é essa relação entre o clima e os cuidados com a pele que foi explicada pela a farmacêutica, Larissa Lugo, e a biomédica esteta, Alexsandra Vedovato, da Clínica de Estética Beauty Mundi.

"O frio é o melhor momento para se realizar esses cuidados com a pele que necessitam de uma regeneração da pele, como por exemplo o laser e o peeling. Porque o cuidado da pessoa já deve ser feito para evitar o sol e também é uma ótima época para potencializar a hidratação da pele, as pessoas buscam esse cuidado", afirmou a farmacêutica, Larissa Lugo.

Confira a entrevista completa: