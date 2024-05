Clubes vão se reunir na segunda para discutir situação do futebol estadual

Os clubes de Mato Grosso do Sul vão se reunir na segunda-feira (27) para discutir a situação do futebol estadual. A reunião acontecerá às 15h em um hotel na Capital. Até o momento a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) segue sem um comandante, após a prisão do presidente Francisco Cezário, acusado de desviar R$6 milhões entre 2018 e 2023.

A iniciativa partiu do presidente do Esporte Clube Comercial, Cláudio Barbosa, e do Operário Futebol Clube, Nelson Antônio da Silva. Um dos temas debatidos será a cobrança por um posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em especial, a possibilidade do envio de um interventor à FFMS. “O que nos preocupa são as competições que estão por vir, Sub20 e Série B”, afirma Barbosa.

Durante a operação foram apreendidos R$800 mil em espécie.

A operação Cartão Vermelho foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de Mato Grosso o Sul (Gaeco) e está apurando fraudes e desvio de dinheiro da instituição. O presidente Francisco Cezário, que está há 27 anos no comando da federação, e outras seis pessoas foram presas. Além disso, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

O Gaeco disponibilizou um canal de comunicação para receber denúncias sobre o esquema de corrupção, através do telefone: (67) 9 9825 0547. Na quinta-feira (24), a FFMS se manifestou pela primeira vez sobre o ocorrido e afirma que as denúncias estão sendo apuradas e as medidas judiciais em favor dos investigados já foram tomadas pelos seus respectivos representantes legais.

Conforme a nota, “o atendimento aos filiados está sendo realizado em expediente reduzido e reafirma que estão mantidas as competições em andamento e remodeladas as demais previstas. Além disso, em conformidade estatutária, os clubes filiados não respondem solidariamente às demandas judiciais desta Federação”.

Segundo a FFMS, os vice-presidentes, Marco Tavares e Américo Ferreira, estão em contato com os clubes e devem tomar uma decisão até o final desta semana. A CBF ainda não se manifestou sobre a situação.