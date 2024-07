Cobasi chegou para ser o pet shop mais completo de MS

Quem passa constantemente pela Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, já se deparou com um novo estabelecimento comercial na esquina com a Rua Bahia. Se trata da Cobasi, empreendimento pioneiro no conceito de megaloja voltada especialmente para o cuidado de animais de estimação. No programa CBN Festas e Eventos deste sábado (20), José Marques conversou com o Head de Operações da Cobasi, Francisco Vieira Amorim Júnior, que contou que a unidade chegou para ser o pet shop mais completo de Mato Grosso do Sul. A loja conta com mais de 20 mil produtos para animais de estimação, casa e jardim.

Confira a entrevista completa: