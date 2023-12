Com as chuvas dos últimos dias, lavouras de soja da região de Maracaju se recuperam e se desenvolvem

Após a forte onda de calor que atingiu e prejudicou o andamento da agricultura em várias regiões, as chuvas dos últimos dias

trouxeram um alívio para muitos produtores. Lavouras que estavam sofrendo com as altas temperaturas começam a se recuperar e a apresentar bom desenvolvimento nesse período, segundo agrônomos e pesquisadores.

Se a regularidade das chuvas for mantida ao longo do mês de dezembro e em janeiro, os resultados em produtividade podem ser bem positivos, mas é preciso avaliar o cenário em relação às mudanças climáticas.

Conservação do Solo

Importante destacar os trabalhos adotados e mantidos nesta região para conservação do solo como o uso da palhada, utilizando consórcio milho safrinha com braquiária, diferentes coberturas, e mantendo as boas práticas agronômicas que contribuem para a sustentabilidade ambiental, aumentando a microbiologia do solo.

Continue Lendo...

Armazenar carbono ao solo, por meio de um sistema de plantio direto bem feito, da Integração Lavoura-Pecuária, tornam o solo mais vivo, conservado e consequentemente contribui para a diminuição do efeito estufa.

Neste 05 de dezembro, Dia Mundial do Solo, produtores e agrônomos da região, reforçam o papel importante da conservação e da preservação do solo como atividade fundamental para o desenvolvimento sustentável da agricultura no país.