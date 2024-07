Com homenagem a Manoel de Barros, escritor de MS está classificado no Prêmio Jabuti

O livro "Diálogos do Ócio", do escritor e jornalista Bosco Martins, está entre as obras classificadas para concorrer ao Prêmio Jabuti em 2024, na categoria Biografia-Reportagem. Em entrevista ao Jornal CBN CG, Bosco - que está participando do Festival de Inverno de Bonito esta semana - falou sobre a experiência de estar entre os classificados.

Ele contou detalhes do livro de cerca de 400 páginas, que tem informações de entrevistas realizadas por Bosco com Barros, conversas entre os amigos, biografia e o Dicionário Manoelês.

Prêmio Jabuti 2024

A 66ª edição do Prêmio Jabuti deve superar em 25% o volume de inscritos da edição passada. Em 2023, foram 4.290 livros inscritos.

Os(as) autores(as) vencedores(as) de cada categoria recebem a estatueta e o prêmio de R$ 5 mil (exceto Livro Brasileiro Publicado no Exterior). O(a) vencedor(a) da categoria Livro no Ano será premiado(a) com a estatueta e o valor de R$ 100 mil.

Prêmio Jabuti 2024, concedido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), deverá divulgar os vencedores em novembro.