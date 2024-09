Comarca de Miranda abre processo seletivo para estagiários em diversas áreas

A comarca de Miranda está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários em várias áreas. As oportunidades são voltadas para estudantes dos cursos de Direito, Administração, Ciências Sociais, Recursos Humanos (Tecnólogo) e Serviços Jurídicos e Notariais (Tecnólogo). Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de outubro, na secretaria do Foro da comarca.

O objetivo do processo é formar um cadastro de reserva para estágio na comarca. A seleção será realizada por meio de uma prova objetiva, marcada para o dia 18 de outubro. O gabarito será divulgado 48 horas após a aplicação do exame.

Os candidatos classificados terão seus nomes e pontuações divulgados no dia 21 de outubro, com uma listagem disponível na entrada do prédio do Fórum. O resultado final será composto por uma lista geral com todos os aprovados, além de uma listagem específica para candidatos com deficiência.

O estágio terá duração de um ano, com jornada de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os estagiários receberão bolsa-auxílio e auxílio-transporte, em valores determinados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

*Com informações do TJMS