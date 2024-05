Comerciantes e instituições se mobilizam para ajudar vítimas no RS

As chuvas no Rio Grande do Sul já afetaram mais de 70% dos municípios do estado. São 364 cidades com alagamentos e mais de 873 mil pessoas prejudicadas.

Nesta segunda-feira (6), subiu para 83 o número de mortos, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil. São investigadas outras 4 mortes. Além disso, há 111 desaparecidos e 291 pessoas feridas.

Continue Lendo...

Conforme o levantamento da Defesa Civil, são 149,3 mil pessoas fora de casa, sendo 20 mil em abrigos e 129,2 mil desalojadas que estão abrigadas em casas de familiares ou amigos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Campo Grande, estabelecimentos se mobilizaram para envio de materiais de higiene e alimentos, além de roupas e calçados. Algumas das doações pedidas são:

Água mineral;

Kits de Higiene (fraldas, absorventes, roupa íntima):

Produtos de Limpeza;

Agasalhos e cobertores;

Alimentos não perecíveis;

Cestas básicas;

Ração animal.

Pontos de doação

Confira os pontos de doação da Capital.

Parceria CTG Tropeiros da Querência e Gaucheria CG

CTG Tropeiros da Querência.

Rua Miguel Sutil, 445 - Vilas Boas - das 13h às 19h.

Whatsapp: 67 99866-8817.

Recolhimento de doações: (67) 99651-2765.

Redes sociais: @ctgtropeirosdaquerencia

Gaucheria

Rua Brilhante, 3466 - segunda, terça, quinta e domingo – das 17h às 00h.

Rua Pedro Celestino, 2089 - segunda, terça, quinta e domingo – das 17h às 00h.

Telefone para recolhimento de doações: (67) 98200-3468.

CTG Farroupilha

Av. Pref. Heráclito Diniz de Figueiredo 930 - Monte Castelo.

De segunda-feira à domingo, das 8h às 18h.

Telefone: (67) 99290-7049.

Redes sociais: @ctgfarroupilha1962

Fenasul

A Feira Gaúcha, que ocorre até o dia 12 de maio, no Círculo Militar está recolhendo doações para as vítimas do Rio Grande do Sul. Há pontos de coleta de alimentos não perecíveis, itens de higiene, água e roupas.

Com entrada a R$ 10,00, evento ocorre de segunda a quinta das 16h às 22h; sexta-feira 16h às 23h; sábado, 12h às 23h e domingo, das 12h às 22h.

MB Refrigeração

Rua Taquari, número 308, bairro Santo Antônio.

Segunda à sexta, das 8 às 18h e sábado, das 8h às 14h.

Redes sociais: @mbrefrigeracaocg

Doceria Santo Quindim

Avenida Tamandaré, número 3204.

Quarta e sexta, das 10h30 às 18h30; sábado e quinta, das 10h30 às 17h30.

Redes sociais: @santoquindim.cg

Estetic Face

Rua Zezé Flores, 987, bairro Santa Fé.

Telefone para recolhimento de doações: (67) 99652 0942.

Redes sociais: @esteticface.campogrande

Clínica Veterinária Ágape

Rua Albert Sabin, n 1269, bairro Caiçara.

Horário das 08h as 20h.

Redes sociais: @veterinariaagape

Clínica Royal Salutti

Rua 15 de Novembro, 1093.

Redes sociais: @royal.salutti

Popular Feminy

Rua Panambi Vera, 704, Tijuca.

Segunda à sexta-feira, das 9h às 19h.

Redes sociais: @popularfeminy

Fur Factory Studio

Fur Factory Tattoo e Barbearia.

Rua Amazonas 3192, Jd. Autonomista.

Segunda a Sexta 10h às 19h; sábado 10h às 17h.

Redes sociais: @furfactorystudio

Crossfit pantaneiros

Rua Antônio Maria Coelho, 5533

Rua 14 de Julho, 4788

Coleta até o dia 08 de maio.

Redes sociais: @crossfitpantaneiros

UFMS

O Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, juntamente com Centros e Atléticas Acadêmicas recebem doações até o dia 10/05. Materiais e alimentos serão levados para o Centro de Tradições Gaúchas (CTG).

O ponto de arrecadação será na Sala do DCE, no corredor central, ao lado da Caixa Econômica Federal.

De acordo com o DCE, campus do interior podem doar diretamente a entidades que estão atuando no Rio Grande do Sul por meio das chaves PIX:

Governo do Estado do RS - 92.958.800/0001-30

Grupo de Resposta a Animais em Desastre (GRAD) - 54.465.282/0001-2

UCDB

Entidades salesianas estão pedindo ajuda para enviar apoio às vítimas por meio do Fundo Social da Inspetoria Salesiana São Pio X. Doação pode ser feita por PIX ou conta bancária: