Conab tem nova estimativa para safra de soja e fenômeno La Niña deve acontecer no segundo semestre

Stefan Podsclan, head de grãos e projetos da Agrifatto, participou do CBN Agro deste sábado (10) e falou sobre os levantamentos de safra apresentados nesta última quinta-feira, dia 8 de novembro. A Conab estimou a safra de soja brasileira em 149,4 milhões de toneladas enquanto o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe o número de 156 milhões de toneladas para soja do Brasil. Os efeitos e impactos no mercado internacional da oleaginosa foram tema da entrevista.

O segundo semestre de 2024 e o próximo ano devem ser marcados pelo fenômeno La Niña, que deve suceder o El Niño. Quem trouxe as informações ao vivo no CBN Agro foi a porta voz da Climatempo, Luíza Cardoso, que destacou também a previsão do tempo para as próximas semanas nas áreas produtoras de todo o país.



Confira as entrevistas na íntegra: