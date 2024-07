"Confinamento 2024 e Trava de Preço" é o tema do próximo Entec

No quadro "O Olho do Dono" deste sábado (27), Luiz Venturi, diretor-executivo do Grupo Guarujá, convida para o Encontro Técnico dos Criadores (Entec). O evento será realizado pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) no próximo dia 29 de julho, às 19h, no Pavilhão do Fazendeiro, localizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

O tema da palestra será “Confinamento 2024 e Trava de Preço: Oportunidade ou Necessidade?”, e será apresentada por Luiz Venturi em parceria com Gustavo Machado, com o apoio da empresa StoneX.

Serviço

Evento: Encontro Técnico dos Criadores (Entec)

Data: 29 de julho de 2024

Horário: 19 horas

Local: Pavilhão do Fazendeiro, Parque de Exposições Laucídio Coelho, Rua Américo Carlos da Costa, 320.

Confira a entrevista completa: