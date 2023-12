Confira o "agendão" cultural desta semana

O Natal já ocupa parte das programações deste fim de semana. Na Capital, tem atrações na Cidade do Natal, Praça Ary Coelho e ações nos bairros, além de muitas feirinhas, bazares e brechós.

Ainda em Campo Grande, a sexta-feira será de despedida do Laricas Cultural, com shows de artistas que fizeram o rolê acontecer nos últimos sete anos. Histórico, em Porto Murtinho acontece o Festival do Toro Candil, enquanto em Dourados, tem a última edição do ano da Feira O Balaio.

Continue Lendo...

A Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) preparou uma lista dos principais eventos em Mato Grosso do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SEXTA-FEIRA (8)

Campo Grande

Exposição fotográfica “Religiões: a fé e a espiritualidade do campo-grandense” - Registros de manifestações de fé e espiritualidade captadas ao longo do ano resultaram na exposição da servidora pública, fotógrafa e estudante de Jornalismo, Glenda Rodrigues de Oliveira.

As fotografias que narram as diversas formas de se relacionar com o sagrado praticadas por evangélicos, católicos, espíritas e budistas, bem como por praticantes da Puja, Candomblé, Umbanda, Santo Daime, islamismo e judaísmo podem ser vistas no Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul.

Hora: Das 8h às 17h

Local: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559

Entrada: Gratuita

Hemosul 35 anos - Em comemoração aos 35 anos do Hemosul, esta sexta tem show de Gideão Dias com participação especial de Miguel Menezes.

Hora: Às 9h

Local: Estacionamento do Hemosul - Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304

Entrada: Gratuita

Cine Maturidade - Estreia nesta sexta o projeto Cine Maturidade que vai reunir filmes e discussões sobre o envelhecer no MIS. Na primeira sessão será exibido o documentário “Quantos dias, quantas noites”, produzido pela Maria Farinha Filmes, idealizado por Marta Pipponzi e com direção de Cacau Rhoden. Em 91 minutos, a produção mergulha nos sentidos e propósitos da existência, sob diferentes vertentes, ouvindo especialistas como Ana Cláudia Arantes, Alexandre Kalache e Sueli Carneiro que abordam desigualdade social, questões de gênero e a necessidade urgente de criar um novo conceito de idade.

A primeira convidada do Cine Maturidade é Socorro Pompilio, psicóloga, professora do curso de Medicina da Uniderp, e professora da Residência Multiprofissional e Cuidados Integrados e do Hospital São Julião.

Hora: 14h

Local: MIS - Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559

Entrada: Gratuita

Laricas Cultural - A festa de encerramento do Laricas Cultural será nesta sexta-feira. O momento será para relembrar tudo o que o Laricas fez pela cultura de Campão com grandes artistas: Berbella Mortis, Cia Apoema, Beca Rodrigues, Projeto Kzulo, Ariadne, Silveira, Isa Ramos, Dovalle.

Hora: Das 17h às 23h

Local: Rua Antônio Maria Coelho, 1663

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00

Quintal Sesc - O Quintal Sesc desta sexta será palco para o projeto "Som e Vida", com três apresentações de ballet e dois solos, protagonizados por crianças e adolescentes atendidos pelo projeto. Às 19h30, o Espetáculo de Natal encantará o ambiente, seguido por uma apresentação musical do cantor de MPB e Pop Rock, Hugo Carneiro.

Além das atrações musicais, o Quintal oferece atividades recreativas e brincadeiras proporcionadas pelo Sesc Camilo Boni, em parceria com a Guavira, e food trucks com gastronomia e bebidas.

É importante destacar que a programação está sujeita a alterações devido às condições climáticas adversas, uma vez que o evento ocorre ao ar livre.

Hora: Das 17h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Natal nos bairros - A programação de Natal começa neste fim de semana a passar pelos bairros de Campo Grande. Nesta sexta, a ação seguirá para o Tarsila do Amaral, com sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, decorações natalinas, além do aguardado Papai Noel, que chegará no ônibus City Tour junto de outros personagens.

Hora: A partir das 17h

Local: Bairro Tarsila do Amaral

Entrada: Gratuita

Cidade do Natal - Já tem programação natalina nos altos da Avenida Afonso Pena. Nesta sexta-feira, as atrações são Coral PCUI-UFMS, teatro musical da Agetran, Coral da UNAPI, Grupo Dynamus e Parada Natalina às 20h.

Hora: A partir das 17h30

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Exposição ‘Pantanais’ - Pelas lentes do fotógrafo sul-mato-grossense Gabriel Gabino, a exposição “Pantanais” é um convite para uma experiência visual única, que permite contemplar cenários e transições do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Trata-se de um compilado dos registros feitos durante as expedições do artista entre os anos de 2017 e 2023. Ao todo, são 21 obras disponíveis nas mais variadas dimensões, além dos mosaicos com 1,80 cm de largura.

Hora: A partir das 18h30

Local: Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Dom Quixote de la Mancha - No Teatro do Mundo tem peça para crianças e adultos nesta sexta-feira, com a encenação de Dom Quixote de la Mancha, gratuitamente, a partir das 19h.

Hora: Às 19h

Local: Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Natal no Centro – Praça Ary Coelho - Na sexta a programação tem forró com Ipê de Serra.

Hora: Das 19h30 às 21h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Porto Murtinho

Festival do Toro Candil - O tradicional Festival de Rua do Toro Candil, em Porto Murtinho, está de volta. Realizado pela última vez em 2018, vem para celebrar o dia da padroeira do município, a Nossa Senhora de Caacupê, e destacar os costumes gastronômicos, culturais, festivos e artísticos da fronteira com o Paraguai. A programação foi aberta oficialmente nesta quinta-feira (7) e segue até esta sexta (8).

Alvorada Festiva

5h30 – Carreata – Saída da Capela Nossa Senhora de Caacupê, ao lado da Santa na Avenida Laranjeira

7h – Procissão em devoção à Nossa Senhora de Caacupê - Saída da Santa na Avenida Laranjeira com percurso até a Capela

8h – Celebração da Santa Missa na Capela

11h – Almoço festivo

18h – Benção campal das velas, em Guarani – Participação de padres integracionistas do Brasil e Paraguai

Local: Teatro de arena Astério da Conceição

Homenagem ao promesseiro da festa de encerramento performático, com apresentações de Toni e Alberto (KCHAK), Irwing Ferreira e Majestick Super Star.

Dourados

Feira das Pulgas - Na 15ª edição, tem feirinha das pulgas no Casulo. Será repleta de brechós e desapegos para você garimpar. Ah, também haverá desfile de peças!

Hora: Das 17h às 22h

Local: Casulo - Espaço Cultura e Arte

Entrada: Gratuita

Três Lagoas

1º Festival de Comida de Feira - Cultura, sabores e diversão. Nesta sexta-feira Três Lagoas encerra o 1º Festival de Comida de Feira, evento realizado para celebrar os dois anos da Feira Central Turística de Três Lagoas. Participam do Festival 37 feirantes que integram a Praça de Alimentação.

A programação termina com shows e atrações culturais.

Hora: Das 17h às 22h

Local: Feira Central Turística de Três Lagoas

Entrada: Gratuita

SÁBADO (9)

Campo Grande

Encontro de Brechós - Tem encontrão de brechós neste sábado para você garimpar peças para as festas de fim de ano. Serão 21 brechós participantes com o tema “Viva Sua Festa”. As peças estarão sendo vendidas a partir de R$ 10,00

Hora: Das 8h às 16h

Local: Plataforma Cultural - Av. Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

Feirinha do Recanto e Oficinas - Neste sábado tem oficina no Recanto das Ervas para os pequenos aprenderem a plantar num vasinho. Bem lúdica, a oficina ensina passo a passo e ainda faz um passeio pelas ervas do local.

Ainda tem na programação feirinha com expositores e também oficina de Aquarela Botânica com Lígia Rocha, especificamente das 9h às 11h.

Hora: Às 9h e às 16h

Local: Rua 13 de Junho com a Rua das Garças

Entrada: Inscrições a partir de R$ 25,00

Bazar Instituto Luther King - Neste sábado e domingo tem bazar para arrecadar fundos para o Instituto Luther King, que promove a educação de jovens de famílias carentes de Campo Grande, através de cursos preparatórios para vestibulares e Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A ação contará com centenas de itens, entre eles, brinquedos, materiais de pescaria, perfumes e utensílios domésticos, todos os produtos foram doados pela Receita Federal, e que serão vendidos a partir de R$ 10,00.

Hora: Das 9h às 17h

Local: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 603

Entrada: Gratuita

Feira Meus Axés - Neste sábado Quinteto de Jazz, desfile da coleção "Novo tempo de Aruanda", do estilista Artur e show com Ana Cabral na feira afrodescendente Meus Axés, que ocupa a Praça do Preto Velho.

Hora: Das 9h às 14h

Local: Praça do Preto Velho - Avenida Fábio Zahran

Entrada: Gratuita

Papai Noel com intérprete de Libra - Neste sábado, o Papai Noel do Shopping Bosque dos Ipês terá intérprete de Libras para conversar com a comunidade surda.

Hora: A partir das 14h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

Sesc Infantil - No sábado tem Sesc Arte com oficina de Natal. Os pequenos vão aprender a confeccionar um chapéu de Papai Noel que ao mesmo tempo é uma máscara do bom velhinho. Para participar, a criança precisa ter ao menos cinco anos de idade, estar acompanhada do responsável e levar os seguintes materiais: 1 folha de papel colorset vermelha, 1 cartolina branca, 1 cola branca, 1 tesoura sem ponta e canetinhas hidrocor.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Leia Mulheres – A reunião do clube de leitura de autoras mulheres deste sábado é sobre a obra de Bell Hooks, "Tudo sobre o Amor: Outras Perspectivas".

Hora: 15h

Local: Café do Teatro - Teatro do Mundo Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Vitrine Coletiva - Tem rolê de brechós neste fim de semana com a última edição do Vitrine Coletiva. Serão mais de 15 brechós expondo.

Hora: Das 15h às 20h

Local: Rua Antônio Corrêa, 55

Entrada: Gratuita

Lançamento do livro "Caixa D'Água" - Neste sábado o autor Febraro de Oliveira lança o livro "Caixa D'Água", em Campo Grande com leitura de poemas e bate papo com Isabê e Rosana Zanelatto, além de comidinhas e cafés.

Hora: Das 15h às 18h

Local: Bourbon Café - Rua 25 de Dezembro, 1089

Entrada: Gratuita

Feirinha São Chico - Neste sábado tem feirinha São Chico com Quinteto de Jazz, DJ TGB, brechós, gastronomia e muito mais, claro que tudo no clima natalino.

Hora: Das 16h às 21h

Local: Palco da Orla Morena

Entrada: Gratuita

Aniversário das Moreninhas - Em comemoração aos 42 anos das Moreninhas, tem festa na comunidade neste sábado, com um festival de prêmios organizado pela comunidade, praça de alimentação e um grande show com o grupo Canto da Terra, o evento conta com parque infantil para as crianças, e chegada do Papai Noel.

Hora: Às 16h30

Local: Rua Barreiras, na Praça do Atherson na Moreninha 2

Entrada: Gratuita

Cidade do Natal - Já tem programação natalina nos altos da Avenida Afonso Pena. No sábado se apresentarão grupos do Projeto Tocando em Frente, Grupo Cia. Arte Do Reino, Banda V12 e Parada Natalina às 21h

Hora: A partir das 18h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

“Matutando” - No sábado, Campo Grande recebe o show em formato voz e violão de Matu Miranda. O artista está participando do programa The Voice Brasil. No repertório, Matu Miranda mescla suas composições com releituras de obras consagradas e ainda conta com participações surpresas.

Hora: A partir das 18h30

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Natal no Centro – Praça Ary Coelho - No sábado tem o duo Vosmecê animando a programação de Natal do Centro.

Hora: Das 19h30 às 21h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Dourados

O Balaio - Tem feira criativa em Dourados com artesanato, gastronomia, literatura e arte, e ainda show de The Luanna. O evento é gratuito, livre para todos os públicos, e uma grande oportunidade para adquirir aquele presente criativo de Natal diretamente de quem produz.

Hora: Das 17h às 23h

Local: Centro de Convenções

Entrada: Gratuita

São Gabriel d'Oeste

Festival de Ballet e Dança - Volta ao Mundo - O sábado traz consigo a magia do Festival de Ballet e Dança, com o tema "Volta ao Mundo". Prepare-se para uma celebração única que combina graça, beleza e movimento, criando uma atmosfera especial de Natal no Ginásio Poliesportivo do Centro.

DOMINGO (10)

Campo Grande

1º Passeio de carrinho de bebê - O domingo será de família com crianças pequenas num evento que promete reunir carrinhos de bebê. O primeiro passeio terá concentração em frente ao Postinho do Parque dos Poderes. Serão aproximadamente 800m de caminhada. Ah, não se esqueça de levar frutinhas para um piquenique, além de água e filtro solar.

Hora: A partir das 7h30

Local: Canteiro Central do Parque dos Poderes - em frente ao Postinho

Entrada: Doação de 1 brinquedo

Feira de Antiguidades - A tradicional feira de antiguidades da Praça Ary Coelho terá edição especial de Natal neste domingo, com gastronomia, brechó, artesanato, colecionismo e curiosidades.

Hora: Das 8h às 14h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Praça da Bolívia - A última edição de 2023 da Praça Bolívia será neste domingo. O evento terá arte, cultura, artesanato, moda, pratos típicos e antiguidades. No palco, terá diversas atrações, como Karla Coronel, Marta Cel, Lincoln Corsino (dança flash back), banda Guigz Trio, banda Caminho Livre, banda Skuderia, Niltinho Marron, banda TupíGuará, Zibia Barreto (dança árabe), com a direção de palco por conta do músico e apresentador Lauro Ferrari.

Hora: Das 9h às 14h

Local: Praça da Bolívia - Rua Barão da Torre esquina Rua das Garças – Santa Fé

Entrada: Gratuita

Bazar Instituto Luther King - Neste sábado e domingo tem bazar para arrecadar fundos para o Instituto Luther King, que promove a educação de jovens de famílias carentes de Campo Grande, através de cursos preparatórios para vestibulares e Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A ação contará com centenas de itens, entre eles, brinquedos, materiais de pescaria, perfumes e utensílios domésticos, todos os produtos foram doados pela Receita Federal, e que serão vendidos a partir de R$ 10,00.

Hora: Das 9h às 17h

Local: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 603

Entrada: Gratuita

Feira de Garagem - Fim de semana tem feira de garagem com doces, lanches, desenhos, acessórios, artesanatos e brechó, além de livros.

Hora: Das 9h às 14h

Local: Rua Resedá, 557 - Cidade Jardim

Entrada: Gratuita

Feira do Recanto - No domingo a programação segue com brunch a base de plantas comestíveis e palestra sobre cardápios a partir de plantas comestíveis.

Hora: A partir das 9h

Local: Rua 13 de Junho esquina com a Rua das Garças

Entrada: Confira valores no local

Feirinha vegana - Tem rolê de comidinhas veganas, aquelas que não usam ingrediente de origem animal, no Teatro do Mundo. Serão várias opções mostrando a gastronomia vegana.

Hora: A partir das 11h

Local: Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Garimpasso - Na última edição do ano, tem garimpasso reunindo brechozeiras e ainda comidinhas, cafés, floricultura, tattoo e piercing.

Hora: Das 15h às 20h

Local: Travessa Mirassol, 129

Entrada: gratuita

“Dona Joaninha e o Eclipse Solar” - No domingo tem apresentação da contação de história Dona Joaninha e o Eclipse Solar no Grupo Casa. Com dramaturgia de Ligia Prieto, a história fala sobre uma senhora Joaninha que se apaixona por um senhor Grilo Viajante, que canta em cada parada por toda a madrugada.

Além da peça, haverá brincadeiras teatrais no quintal.

Hora: Às 16h

Local: Grupo Casa - Rua Visconde de Taunay, 306

Entrada: Ingressos a partir de R$ 25,00

Natal nos bairros - A programação de Natal começa neste fim de semana a passar pelos bairros de Campo Grande. Neste domingo, a ação seguirá para as Moreninhas III, com sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, decorações natalinas, além do aguardado Papai Noel, que chegará no ônibus City Tour junto de outros personagens.

Hora: A partir das 17h

Local: Av Grande Floresta – Moreninha III - em frente a UPA

Entrada: Gratuita

Cidade do Natal - Já tem programação natalina nos altos da Avenida Afonso Pena. No domingo tem o grupo Batucando Histórias, banda gospel Petrus e Parada Natalina às 21h.

Hora: A partir das 17h30

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Espetáculo Caminhos do Tango - Campo Grande sedia neste final de semana o III Festival Caminhos do Tango. Na programação aberta ao público haverá presença de grandes nomes do tango nacional e internacional.

No domingo (10), 18h30, com o nome Tango na Rua, o palco para as apresentações e aulões será na Feira Central de Campo Grande.

Hora: Às 18h30

Local: Feira Central - Rua 14 de Julho, 3351

Entrada: Gratuita

Natal no Centro – Praça Ary Coelho - No domingo a programação é da criançada com show kids de Palhaço Pirulito.

Hora: Das 19h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Dourados

2° Aulão de Forró em Dourados/MS - Neste domingo tem aulão de forró dentro do projeto denominado “Diálogos do Forró", idealizado pela dançarina Ana Vieira, com a produção de Erico Bispo e Joice Leite.

A ação visa a difusão do Forró, bem como de outras danças populares brasileiras. Para participar, não é necessário ter experiência com dança.

Hora: A partir das 16h30

Local: Escola Doce Sonho Ballet

Entrada: Inscrições a partir de R$ 40,00

14ª Edição Feira Reme - Tem edição da Feira Reme (Rede Evolução Mulher Empreendedora) neste domingo, dentro da programação do Dourados Brilha, na praça Antônio João. Ao todo serão mais de 150 participantes com artesanato, moda e gastronomia.

Hora: Das 17h às 22h

Local: Praça Antônio João

Entrada: Gratuita

*Com informações do Governo do Estado



Clique aqui e acesse também nosso canal do Whastapp

É a CBN CG mais perto de você, com a garantia de privacidade.