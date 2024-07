Sexta-feira de calor e ar seco em MS

A previsão do tempo para esta sexta-feira (26) em Mato Grosso do Sul aponta para a continuidade do clima quente e seco que tem prevalecido na região. A atuação de um bloqueio atmosférico mantém o céu com sol predominante e variação de nebulosidade, enquanto um sistema de alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens e chuvas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas se mantêm estáveis e acima da média, com uma leve elevação ao longo do final de semana. As mínimas para esta sexta-feira devem variar entre 17°C e 24°C, dependendo da região, enquanto as máximas podem alcançar entre 30°C e 37°C.

Especificamente em Campo Grande, a mínima será de 20°C e a máxima de 34°C. Além do calor intenso, o ar seco predomina com baixos níveis de umidade relativa, entre 10% e 30%. Essa combinação pode causar desconforto, e recomenda-se a ingestão de bastante líquido e a umidificação dos ambientes para aliviar os efeitos da seca.

Os ventos soprarão predominantemente do quadrante leste/nordeste, com velocidades variando entre 30 km/h e 50 km/h. É possível que ocorram rajadas pontuais de vento acima de 50 km/h, principalmente nas regiões mais expostas.