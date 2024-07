Pedradas e coração sangrando

Perseguições políticas, ameaças, pedradas atiradas pelo presidente regional do MDB, ex-senador Waldemir Moka, coração sangrando e abandonado. Esses são alguns pontos do desabafo do ex-deputado estadual Felipe Orro para justificar a retirada da sua pré-candidatura a prefeito de Aquidauana.

Um vídeo do seu discurso postado nas redes sociais, chamou atenção pela dureza da sua fala. Ele declarou estar com "coração sangrando", com abalo emocional, desgaste físico e emocional para entrar numa disputa eleitoral, depois de ser alvo de perseguições da cúpula do partido.

Orro acusou a direção estadual do MDB de fechar todas as torneiras para inviabilizar a sua participação na corrida eleitoral em Aquidauana.

"Lá do MDB não tive respaldo. O presidente estadual é contra mim, só fala comigo para me agredir. Não dá apoio nenhum e ainda me agride", afirmou. E com coração sangrando estava saindo da disputa eleitoral.

Orro falou ainda das ameaças de intervenção no MDB em Aquidauana, retirando do seu controle as decisões partidárias. Ele disse, ainda, sobre a convicção de ganhar as eleições mesmo sem apoio da direção regional do partido. "Até podemos vencer contra tudo, contra todos, mas vai ser muito sangrenta, muito difícil e com risco de destituir o nosso partido", ponderou.

Foi o que aconteceu. A direção regional vai trocar o comando da legenda em Aquidauana, retirando o controle das suas mãos. Era o que temia Orro. Ele até tentou formar coalizão com outros partidos para a disputa em Aquidauana. As suas articulações fracassaram por interferência da direção do partido. "A cúpula manipula tudo, põe e tira as pessoas que querem", afirmou.

Felipe Orro saiu do PSD para ser o candidato do MDB a prefeito de Aquidauana e acabou "quebrando a cara". A sua filiação provocou debandada de expressivas lideranças da legenda para outros partidos, como o PP. Mesmo assim, estava convicto do respaldo da direção regional do MDB para concorrer a Prefeitura de Aquidauana. Depois sentiu-se abandonado e sem respaldo. "O presidente do partido começa atirar pedras em nós", criticou Orro, mostrando como está o clima no partido.

Sem apoio do MDB, Felipe Orro teve de cair fora da disputa eleitoral. "Nunca tomei uma decisão tão difícil na minha vida. Nunca sangrei tanto o meu coração" declarou, para falar que não será mais candidato a prefeito.

Com Orro fora do páreo, o MDB deve indicar o vice do PSDB em Aquidauana em acordo fechado pelo presidente regional do partido, Waldemir Moka, com o ex-governador Reinaldo Azambuja.

