Leca reúne experiência e jovialidade em suas músicas

O CBN Cultural desta sexta-feira (26) foi ao som da cantora Leca Harper. Campo-grandense de coração, ela nasceu no Rio de Janeiro e veio ainda criança para a Capital Morena. No meio musical, já são mais de 25 anos na carreira de cantora e compositora. Por influência familiar, escolheu o rock.

Nas apresentações, a cantora conta com o apoio de Guilherme Napa e Gabriel Curumim, formando o trio “Leca Harper & A Cozinha Cabeluda”. No meio do rock, "cozinha" é a junção entre baixo e bateria.

O cotidiano é o que inspira as canções de Leca. “É uma escolha que eu tenho de buscar mensagens positivas em cima daquilo que eu enxergo. Meu conteúdo é esse mundo. É uma feira que a gente vai, é olhar para a minha cachorra, o dia que eu estou feliz com meu esposo, curtir meus pais, minha família”.

O trabalho mais recente da cantora foi o single “Feriados”, lançado no último dia 12. “É uma canção que fala sobre dias especiais. Dias que a gente não quer que acabem”.

Confira a entrevista completa:

