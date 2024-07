De janeiro até maio, mais de 100 motoristas já foram multados por falta de óculos em MS

Nos últimos 5 anos, Mato Grosso do Sul já emitiu mais de 420 mil carteiras de habilitação com restrição por conta de problemas de visão. Um dos condutores com esse tipo de restrição é o estudante Arthur Vinícius. Para ele, o uso dos óculos não é nenhum incomodo. Já é quase parte do corpo. “Desde que eu comecei a usar óculos eu nunca tive dificuldade em nada, principalmente para dirigir. E também é obrigatório, a gente sabe que tem que usar”.

Mas também tem quem não precise mais usar as lentes corretivas. É o caso da maquiadora Maria Paula Santos. Ela começou a usar óculos aos 11 anos. Quando começou a dirigir, a adaptação não foi tão boa quanto a de Arthur. Aos 23 anos, por orientação médica, ela precisou passar por uma cirurgia de correção de grau. Agora, ela está no processo para retirar a restrição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Continue Lendo...

“Foram uns 5 anos usando lente e óculos para dirigir. E vou te falar que não foi uma experiência das melhores. De óculos, como eu não era acostumada a usar tanto, eu. Perdia um pouco da visão panorâmica, então eu, particularmente, não gostava. A lente é um pouco melhor, só que qualquer coçadinha que você dá no olho, qualquer coisinha, já incomoda muito, já muda ela de lugar”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS), de janeiro até maio, já foram emitidas 45 mil habilitações com esse tipo de restrição no estado. O Gerente de Fiscalização e Patrulhamento, Ruben Ajala, alerta para os riscos causados por quem dirige sem as lentes corretivas

“A pessoa já tem baixa visão e durante algumas intempéries, como noite, neblina ou chuva, pode ainda potencializar essa baixa visão e ocasionar um sinistro de trânsito. Durante as fiscalizações, pública é verificado, de acordo com sua CNH, se ela tem aquela restrição que hoje é marcada pela letra A, se ele [condutor] tem que usar lentes corretoras ou não. Diante disso, o agente verifica se ela está de óculos ou se ela apresenta ali a questão da lente”.

De janeiro à maio, já foram flagradas 111 infrações desse tipo no estado. Vale ressaltar que o motorista que dirige sem as lentes corretivas comete infração grave. A multa é de R$ 195,23, além de 5 pontos na CNH.