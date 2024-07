Operação internacional combate o tráfico de drogas na fronteira de MS

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (26), a Operação Hideout, com objetivo de combater o tráfico internacional de drogas na fronteira de Mato Grosso do Sul. A operação conjunta com a Polícia Nacional do Paraguai (PNP) resultou na captura de um dos maiores traficantes da década de 90, foragido da justiça há 26 anos.

As equipes policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e um em Ponta Porã. O suspeito, cujo nome não revelado, era especializado em trasportar grandes quantidades de drogas, provenientes de outros países da América Latina, para o território brasileiro. Ele era alvo de dois mandados de prisão em aberto e já havia sido investigado em operações de grande porte como Andorra e Estone, deflagradas pela PF em 2001 e 2003.

A operação contou com o apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), do Centro Integrado de Operações de Fronteira (CIOF) e da Polícia Nacional do Paraguai.

