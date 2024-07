Polícia Penal de MS intensifica combate à comunicação ilícita em presídios

A Polícia Penal de Mato Grosso do Sul iniciou nesta quarta-feira (24) a quinta fase da Operação Mute, uma ação coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A operação ocorre simultaneamente em todo o país, com o objetivo de identificar e remover celulares de unidades prisionais, visando combater a comunicação ilícita do crime organizado e reduzir a violência em âmbito nacional.

Em Mato Grosso do Sul, a operação é supervisionada pela Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário (Gisp) e pela Diretoria de Operações da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). As atividades, que se estendem até sexta-feira (26), incluem vistorias em diversas unidades prisionais, com a Penitenciária Estadual de Dourados sendo a primeira a ser revista, seguida pelo Estabelecimento Penal de Corumbá.

Durante a operação, os policiais penais realizam revistas em pavilhões e celas, com suporte do Comando de Operações Penitenciárias (Cope) para a retirada de presos e garantia da segurança. No Estabelecimento Penal de Corumbá, as ações foram executadas pela equipe local. Os resultados das vistorias serão divulgados ao fim da operação pela Senappen.

Dados Nacionais - Em nível nacional, a quinta fase da Operação Mute abrange 107 unidades prisionais. Com as fases anteriores, estima-se que ao final desta etapa sejam apreendidos mais de 4 mil celulares em todos os estados participante. Espera-se também a retirada de mais de 1.700 objetos perfurocortantes das celas.

As comunicações ilegais em presídios representam um problema nacional com sérios impactos sociais, psicológicos e econômicos. A Diretoria de Inteligência Penitenciária (Dipen) propõe medidas para implementar rotinas e procedimentos nos estabelecimentos penais, em colaboração com outras forças, para enfrentar este desafio no sistema prisional.

*Com informações do Governo de MS e da Senappen