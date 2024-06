Confira a escala para atendimento pediátrico nesta manhã

Quem precisar levar crianças para atendimento de urgência e emergência em Campo Grande, no períodos da manhã e tarde deste sábado (22) vai encontrar médicos especialistas em três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) - Cel. Antonino, Universitário e Leblon - além do Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes.

No período da noite além dessas unidades, também haverá plantonistas na UPA Moreninha. A escala médica divulgada pela Prefeitura de Campo Grande também aponta o quantitativo de profissionais em cada unidade. A escala médica também traz as informações sobre os locais com médicos para atender o público adulto.

