Conheça o Vista, o Prédio Digital da SBS em Campo Grande

Nos últimos anos o mercado imobiliário tem experimentado uma evolução notável com a ascensão dos "prédios digitais". Essa nova tendência redefine não apenas o modo como vivemos, mas também como interagimos com nossos espaços residenciais. Neste cenário inovador, a SBS se destaca como uma referência pioneira, incorporando tecnologia e comodidades inovadoras em seus empreendimentos em Campo Grande - MS e Porto Velho - RO.

Um prédio digital transcende as fronteiras convencionais da arquitetura residencial, abraçando a revolução tecnológica para criar um ambiente conectado e eficiente. Diferentemente dos edifícios tradicionais, essas estruturas são concebidas desde o início com a integração de sistemas inteligentes que otimizam a experiência do morador.

Outro ponto de destaque nos prédios digitais é a implementação de soluções inteligentes para oferta de serviços físicos e digitais. É aqui que a SBS apresenta sua parceria com a Housi, que oferecerá, para moradores e investidores que estejam interessados, uma plataforma digital que promove uma experiência mais tecnológica e exclusiva, como: menos burocracia no processo de locação dos apartamentos, delivery, contratação de streamings e demais serviços personalizados.

Em síntese, os prédios digitais representam a vanguarda do mercado imobiliário contemporâneo, e a SBS, com o empreendimento Vista, na capital sul-mato-grossense, se destaca como uma referência marcante nesse movimento.

Ao unir tecnologia, comodidade e flexibilidade, a SBS, em parceria com a Housi, redefine o conceito de moradia, moldando o futuro das construções residenciais e proporcionando uma experiência habitacional mais inteligente e conectada.

Vista: Apartamento de alto padrão com infraestrutura completa

O Vista é um empreendimento com assinatura da SBS e, em seu projeto ousado e inovador, destacam-se os seguintes pontos: prédio digital de torre única, com 73 unidades sendo Stúdios, apartamento de 2 dormitórios, duplex e rooftop com incrível área de lazer, todas de frente para o nascer do sol, com varanda, fechaduras digitais biométricas, pontos de recarga para carros elétricos e muito mais.

Além disso, o Vista conta com áreas comuns entregues equipadas e decoradas, como lobby concierge, espaço lounge & office, espaço gourmet & deck externo, espaço pet care, espaço delivery, bicicletário e outras áreas que tornam o empreendimento algo único em Campo Grande.

Lazer completo na cobertura com vista de 360 graus

Além da tecnologia e do conceito de prédio digital, outro grande diferencial do Vista é o rooftop, o lazer completo na cobertura, com piscina aquecida com borda infinita, hidromassagem, solário, lounge com lareira, sauna úmida, fitness com vista panorâmica, wi-fi e som ambiente bluetooth. Um verdadeiro oásis urbano para você relaxar e se divertir com uma vista 360 graus de toda a cidade.

Um prédio digital com serviço opcional de moradia por assinatura

Para facilitar ainda mais, o Vista coloca à disposição dos moradores e investidores, o serviço opcional de moradia por assinatura da Housi, que permite com que as pessoas aluguem um apartamento mobiliado, sem burocracia, com flexibilidade de tempo e pagamento online. Além de poderem contar com serviços totalmente personalizados.

O Vista está localizado em um dos bairros mais nobres da cidade, o Jardim dos Estados, com fácil acesso aos principais edifícios comerciais, cartórios, bancos, órgãos públicos, parques, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes, bares, cafés, shopping e lojas especializadas. Uma localização que oferece segurança e comodidade.

Uma excelente oportunidade de investimento e rentabilidade

Em um cenário econômico em constante evolução, a busca por oportunidades de investimento inovadoras e lucrativas torna-se crucial. Nesse contexto, os prédios digitais emergem como uma promissora fronteira de rentabilidade e valorização, oferecendo benefícios únicos que merecem a atenção dos investidores visionários.

Ao investir nesse segmento, os investidores estarão alinhados com as tendências mais recentes, garantindo que o capital esteja posicionado em um setor em constante crescimento e adaptação às demandas modernas.

Além disso, a tecnologia integrada nos prédios digitais não apenas oferece comodidade aos moradores, mas também contribui para a valorização constante dessas propriedades. A automação residencial, a gestão eficiente de recursos e as inovações tecnológicas tornam esses empreendimentos mais atrativos no mercado, resultando em uma valorização sustentável ao longo do tempo.

Outro ponto que caracteriza os prédios digitais como uma tendência lucrativa é a demanda crescente. Com a sociedade cada vez mais conectada, a demanda por residências que ofereçam uma experiência de vida digitalizada está em ascensão. Investir em prédios digitais coloca investidores à frente dessa curva de demanda, garantindo uma base sólida de locatários e compradores interessados em aproveitar os benefícios da vida moderna.

Sobre a SBS

A SBS Empreendimentos possui uma trajetória de crescimento e desenvolvimento de 27 anos dedicando-se à incorporação imobiliária nos estados de Rondônia e no Mato Grosso do Sul. São mais de 400 mil m² de áreas construídas e mais de 3.000 unidades entregues. Atua como um hub, reunindo especialistas nacionais e locais para obter o melhor resultado potencial das áreas empreendidas.

“Nosso objetivo é unir tendências, percepções de futuro e transformações sociais com tecnologia construtiva, qualidade e sustentabilidade para criar um valor real e duradouro para os nossos clientes”, afirma Phaena Spengler, Diretora-Executiva da SBS.

