Cooperativa de saúde completa 51 anos de história na Capital

Em 2024, a Unimed Campo Grande completa 51 anos de existência na Capital de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (24), dentro do Jornal CBN CG, o diretor administrativo, Eduardo Kawano falou sobre a trajetória de perenidade da empresa no estado.

Segundo o médico, diversos fatores podem ser atribuídos aos bons resultados, mas sobretudo a cooperação de cada integrante. “O cooperativismo é a chave do sucesso”, frisou. Durante a conversa, Kawano destacou como as práticas de gestão de negócios voltadas às pautas ESG estão inseridas nas unidades do plano de saúde dinamizando e modernizando o empreendimento.

Sobre a evolução da medicina, o diretor administrativo contou como a comunidade médica e os pacientes têm se familiarizado cada vez mais com a telemedicina e com a inteligência artificial nas consultas e na sala de cirurgia. “A aceitação depende muitas vezes da experiência das gerações. Pessoas mais jovens têm uma relação muito boa com este tipo de tecnologia a aceitação é maior”.

Entre os principais marcos dos 51 anos da cooperativa de saúde em Campo Grande, Kawano destacou o Hospital da Unimed. Hoje o espaço possui 23 mil metros quadrados de área, com atendimento adulto, pediátrico e cerca de 160 leitos efeitos. Acompanhe a entrevista completa.