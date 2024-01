Criança de 11 anos tem braço e perna amputados após ser incendiada

"Devido a violência utilizada, e ele ter ateado fogo nas crianças pra se livrar de qualquer prova, é um caso que chama atenção". Com a voz embargada, a delegada Bárbara Fachetti Ribeiro detalhou em entrevista coletiva que as invesigações sobre à tentativa de homicídio contra duas crianças, de 03 e 11 anos, ocorrida no dia 8 de dezembro na cidade de Sidrolândia, continuam.

Agora, a polícia verifica o crime de pornografia infatil."Apesar da gente já ter toda a materialidade de que ele foi o autor desses crimes, aguardamos os lautos periciais restantes, como por exemplo o perícia no celular, no tablet".

A entrevista coletiva foi concedida na manhã de quinta-feira (25), na Delegacia Geral de Polícia Civil.

O CRIME

A mãe das crianças teve um relacionamento abusivo com o suspeito por três meses, de acordo com a polícia. "Ele inicia com pequenas ameaças, com ciúmes, e depois ele desenvolve essas ameaças verbalizando, com xingamentos, controlando as atitudes da mãe dessas crianças. Ela não saía mais de casa sem a supervisão dele, ele controlava o horário de trabalho dela, as amizades", afirmou Bárbara Ribeiro.

O relacionamento entre os dois acabou após a mãe das vítimas encontrar pornografia infantil no celular do suspeito.

De acordo com a investigação policial, o suspeito invadiu a residência da ex-namorada, mãe das vítimas, e agrediu as duas crianças. Após as agressões, o homem tacou fogo nas vítimas e fugiu. As crianças foram resgatadas pelos vizinhos, e foram levadas para a Santa Casa de Campo Grande, com traumatismo craniano e queimaduras quarto grau.

"A criança mais nova, a de 3 anos de idade, já saiu do coma, está muito abalada de acordo com o que os pais repassam, assustada, mas segue se recuperando junto a família. A mais velha de 11 anos, infelizmente está lutando pela vida ainda, está em coma. Ela teve que amputar o braço total direito, parte da perna direita e dedos da mão esquerda. Ainda luta pela vida", comenta a delegada responsável pelo caso.

No dia do crime, a mãe estava no trabalho, no frigorífico da cidade, e a tia das vítimas, que mora em Sidrolândia, não podia ficar com elas no dia.

MORTO EM CONFRONTO

O suspeito morreu em cofronto com policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), na manhã de quarta-feira (24). A equipe iria cumprir o mandado de prisão contra o homem, quando ele reagiu e atirou contra os militares.

O homem havia sido preso no dia do crime, mas foi liberado pela justiça em audiência de custódia.