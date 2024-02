Da clínica ao mercado da beleza, enfermeiros atuam na estética

Tradicionalmente o enfermeiro é facilmente encontrado no ambiente hospitalar e clínico. Agora também o profissional pode ser encontrado no ambiente estético. Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem da Unigran Capital, Mayane Magalhães, esta é mais uma oportunidade de especialização para o profissional.

“O mercado da estética vive uma alta de atendimento. Neste sentido, o enfermeiro também pode atuar com a aplicação de plama[...] É uma especialização realizada depois da graduação”.

O aumento da expectativa de vida das pessoas têm apresentado demandas de enfermeiros em todo o mundo, no ambiente hospitalar ou em casa.

“Tem o plano de cuidados Hoje temos o aumento da expectativa de vida populacional e o despertar sobre os cuidados com a saúde, e isso tem demandado por profissionais enfermeiros, por isso a formação acadêmica especializada tornou-se essencial para enfrentar os desafios do mercado atual”, destaca Mayane. Acompanhe a entrevista completa.