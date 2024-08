Debilitado, filhote de onça-parda é resgatado em Costa Rica 

Apresentando sinais de debilitação, um filhote de onça-parda foi resgatado no início da semana (26) em Costa Rica.

O animal foi encontrado por um funcionário de uma fazenda, que fica a cerca de 25 quilômetros do município, na divisa com o Estado de Goiás. O felino estava sozinho em um canavial.

O homem relatou que, depois de localizar o filhote, permaneceu observando a área para certificar que a mãe do bicho não estava na região. Preocupado com o estado debilitado do animal, que estava magro, ele decidiu recolhê-lo, e entrou em contato com a Polícia Militar Ambiental de Costa Rica, 2º BPMA, para relatar o ocorrido.

Segundo informações preliminares, o filhote não apresentava ferimentos aparentes, mas o estado de fraqueza indicava que ele estava sem alimentação adequada há algum tempo. Os policiais militares ambientais suspeitam que o animal possa ter se separado da mãe durante os incêndios que afetaram a região na última semana, o que teria forçado a onça a fugir em busca de um local mais seguro.

De acordo com a PMA, o filhote de onça-parda será encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande, onde passará por uma avaliação veterinária e tratamento.